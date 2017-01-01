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БДГ Деловая газета

Важно

Итоги года для Беларуси
Новый год, Минск, афиша, новогодние гулянья, где пройдут гулянья, салют на новый год, Минск, ГАИ
Полная диагностика корпуса реактора займет месяц-полтора на специальном оборудовании
госдолг Беларуси, внешний госдолг, 1 декабря, Минфин, внутренний госдолг, Беларусь долги
Внешняя торговля товарами: за 2 месяца – минус миллиард долларов

В октябре-ноябре поизошло заметное ухудшение внешней торговли товарами:...

Итоги года для Беларуси
3 главных политических события года Беларуси: эксперты подводят итоги

Нефтегазовая война, ухудшение отношений с Россией и улучшение с Западом,...

Новый год, Минск, афиша, новогодние гулянья, где пройдут гулянья, салют на новый год, Минск, ГАИ
Праздник в Минске: куда пойти в новогоднюю ночь?

На Новый год синоптики обещают влажную погоду с гололедом, но она вряд ли...

Новости

Новый год, Минск, афиша, новогодние гулянья, где пройдут гулянья, салют на новый год, Минск, ГАИ
Праздник в Минске: куда пойти в новогоднюю ночь?
Корпус реактора БелАЭС
Корпус реактора Бел АЭС прошел экспертизу
СК, расследование, ТЦ Новая Европа, нападение, убийство, ТЦ Европа, убийца с бензопилой, МИТСО, бензопила, топор-кувалда, суд
«Убийца с бензопилой» был пьян: СК завершил расследование
Репортеры без границ, Йоханн Бирк, Регнум, Шиптенко, Павловец, Алимкин
«Репортеры без границ» требуют освободить авторов «Регнума»
Владимир Семашко, переговоры, Беларусь, Россия, газ, нефть
Семашко знает, когда будет достигнут компромисс по газу

Финансы

госдолг Беларуси, внешний госдолг, 1 декабря, Минфин, внутренний госдолг, Беларусь долги
Внешний госдолг Беларуси вырос до 13,5 млрд долларов
Сколько белорусы открыли новых вкладов в ноябре
Обязательная продажа валютной выручки
Обязательную продажу валютной выручки отменят в Беларуси
Единственным фактором риска для белорусского рубля является идея-фикс "всем по 500"
Каким будет курс доллара в 2017-м?
Александр Лукашенко, зарплата, 500 долларов, зарплата в Беларуси, 2017 год, средняя зарплата
Лукашенко приказал обеспечить зарплату «по 500» чего бы это ни стоило

Экономика

Внешняя торговля товарами: за 2 месяца – минус миллиард долларов
В октябре-ноябре поизошло заметное ухудшение внешней торговли товарами: экспорт упал, импорт вырос...
Нефтегазовое противостояние: новогоднего чуда не случилось
«В бюджет - несчастных 200 млн долларов, и зарплата у людей - никакая». Лукашенко недоволен СЭЗ
Промышленность Беларуси в ноябре: падение в "нефтянке" компенсируется ростом в других отраслях
Дворкович рассказал об «общем будущем» Беларуси и РФ

Политика

3 главных политических события года Беларуси: эксперты подводят итоги
Итоги года для Беларуси
Нефтегазовая война, ухудшение отношений с Россией и улучшение с Западом, кризис, отсутствие реформ...
Украинские журналисты провели свое расследование убийства Шеремета
Евразийский демарш Лукашенко: Минск и Москва пока не сжигают мосты
В поисках кредитов: то ли на Запад метнуться, то ли на Восток

Общество

БелАЭС замедленного действия
Полная диагностика корпуса реактора займет месяц-полтора на специальном оборудовании
Провести диагностику "ударенного" корпуса реактора можно либо на заводе-изговителе, либо привезти и...
«Убийца с бензопилой» был пьян: СК завершил расследование
Литва вручила ноту протеста из-за инцидента на БелАЭС
МВД сохранит в тайне количество верующих на богослужениях
Белорусы на Новый год съедят больше французов и англичан

Новости компаний

Россельхознадзор снова недоволен белорусским молоком
Россельхознадзор, Беларусь, сухое молоко, Тверская область, Тверская межобластная ветлабаратория, Молочный мир, Милкавита, ТС
Россельхознадзор нашел незаявленное сухое молоко в составе готовой продукции. Ведомство сообщает о...
На месте музея ВОВ начнется масштабная стройка
На фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm подано 278 работ из 60 стран
Тарифы на транзит нефти на 2017 год не установлены, как цены и на газ
Гонщики МАЗа забрали дакаровские спорткары и направились в Парагвай
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Спорт

Минское «Динамо» сенсационно обыграло сборную Канады
Сборная "Динамо" Минск
В первом матче Кубка Шпенглера хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над сборной Канады со...
Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен будет мамой
Мелитина Станюта завершает спортивную карьеру
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В мире

Обама ввел новые санкции против РФ: за 72 часа США покинут 35 дипломатов
Барак Обама, санкции, Россия, высылка дипломатов, Белый дом, кибератаки, Песков
США вводят в отношении России новые санкции: принято решение о высылке с территории страны 35...
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