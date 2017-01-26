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БДГ Деловая газета

Важно

Александр Кнырович, задержан, КГБ, Беларусь
BISS, Россия и Беларусь, отношения, политика, нефтегазовая война, Россельхознадзор, Украина, ЕС, Китай, внешняя политика Беларуси
Наталья Кочанова, Слуцкий сахарорафинадный завод, зарплата в Беларуси, 500 долларов, строительство жилья, экспорт, нефтегазовая война, Семашко, нефть, Лукашенко
Введение моратория на смертную казнь возможно, но Минск пока к этому не готов
Александр Кнырович, задержан, КГБ, Беларусь
Александр Кнырович задержан в Минске

В Минске задержан соучредитель группы компаний «Сармат-СТИ» и ...

Итоги 2016-го в промышленности Беларуси

Промышленными предприятиями Беларуси в 2016-м году произведено товаров и...

BISS, Россия и Беларусь, отношения, политика, нефтегазовая война, Россельхознадзор, Украина, ЕС, Китай, внешняя политика Беларуси
BISS: отношения Беларуси и РФ еще никогда не были настолько плохи

BISS (Белорусский институт стратегических исследований)...

Новости

Александр Кнырович, задержан, КГБ, Беларусь
Александр Кнырович задержан в Минске
Минздрав, перечень запрещенных наркотических и психотропных средств, Беларусь, госконтроль
Расширен перечень запрещенных наркотиков и психотропов
ЖКУ, тарифы в Минске, тарифы на ЖКУ, 2017 год
В Минске установили тарифы на ЖКУ
"Лес. Ели." Шишкин
Украденную картину Шишкина нашел белорусский наркоконтроль
Скорая помощь
Цефтриаксон просто «косит» белорусов

Финансы

зарплата, Беларусь, декабрь 2016, средняя зарплата в Беларуси, средняя зарплата в Минске
В декабре средняя зарплата достигла 400 долларов
Обязательная продажа валютной выручки, отмена, постановление правительства №18, валютная выручка, Беларусь
Обязательную продажу валютной выручки полностью отменят
Итоги 2016-го, международные резервные активы и ликвидность в иностранной валюте Беларусь, Украина, Польша, Грузия, Молдова
Итоги 2016-го. Достаточность резервных активов за год выросла с минусовой в плюсовую, но остается "на грани"
ЗВР
Итоги 2016-го. ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
Минфин, Министерство финансов, валютные облигации
Минфин разместил валютные облигации

Экономика

Склады белорусских предприятий по-прежнему забиты
складские запасы, Беларусь, Национальный статический комитет, запасы готовой продукции, 2016 год
Несмотря на многолетнюю борьбу белорусских властей со складскими запасами, проблема остается...
Итоги 2016-го в промышленности Беларуси
Более 40 тысяч ИП прекратили свою деятельность в 2016 году
Болточко об экономике Беларуси: Отсутствие стратегии – это тоже стратегия?
Средняя зарплата в декабре и план «$500»

Политика

BISS: отношения Беларуси и РФ еще никогда не были настолько плохи
BISS, Россия и Беларусь, отношения, политика, нефтегазовая война, Россельхознадзор, Украина, ЕС, Китай, внешняя политика Беларуси
BISS (Белорусский институт стратегических исследований) представил тридцать пятый выпуск...
Убийство Шеремета: и снова про российский след
Минск пытается улучшить репутацию за счет ПАСЕ
Сколько в Беларуси "лишних" милиционеров?

Общество

Кочанова пообещала зарплату «по 500»
Наталья Кочанова, Слуцкий сахарорафинадный завод, зарплата в Беларуси, 500 долларов, строительство жилья, экспорт, нефтегазовая война, Семашко, нефть, Лукашенко
Глава президентской администрации Наталья Кочанова накануне провела встречу с коллективом Слуцкого...
Мораторий на смертную казнь в Беларуси возможен. Но при каких условиях?
Жарко считает, что проблемы с аллергиией на цефтриаксон распиарили
Мининформ заблокировал за экстремизм российский сайт
Музычнае падарожжа

Новости компаний

Строительство первого «квартала без автомобилей» начато в Минске
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Первый «квартал без автомобилей» появится в белорусской столице. Данную концепцию реализует...
Грузоподъемное оборудование белорусского производства
Нацагентство по туризму сняло завораживающее видео о Беларуси
velcom установил ледяную базовую станцию в честь 3G-сети
Государство продолжит «стричь» рентабельные предприятия в 2017 и 2018 годах
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Спорт

Дисквалификацию гребцов отменили, Беларусь хочет 80 тысяч долларов компенсации
сборная Беларуси по каноэ
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение об отстранении от соревнований на один...
СК завершил расследование громкого дела о договорных матчах
Беларусь вышла в плей-офф ЧМ по гандболу
Беларусь и Латвия могут вместе принять ЧМ по хоккею-2021
Белорусы уступили хорватам на чемпионате мира по гандболу

В мире

Под завалами отеля в Италии находят живых
трагедия в Италии, лавина, Италия, отель, Риджопиано
Итальянские спасатели сообщают о том, что под завалами в отеле «Риджопиано» находят живых людей....
Америка против Трампа: перед инаугурацией люди вышли на улицы
Трагедия в Италии: лавиной накрыло отель с постояльцами
Арестован террорист, убивший в Стамбуле 39 человек
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