☰ Меню
 
 

БДГ Деловая газета

Важно

Россельхознадзор
Кремль
Российская нефть
Лукашенко
курсы валют, нефть
Россельхознадзор
Россия приостанавливает поставки говядины в Беларусь

С 6 февраля 2017 года Россия приостанавливает поставки говядины и...

Кремль
Кремль недоумевает: в Москве ответили на претензии Лукашенко

Александр Лукашенко сегодня многословно и довольно откровенно говорил о...

Российская нефть
Лукашенко: Независимость дороже нефти

Лукашенко отметил, что России и Беларусь не смогли согласовать вопросы по...

Новости

Владимир Жириновский
Жириновский: Лукашенко уже все высосал из России
Смертная казнь
Лукашенко готов ввести мораторий на смертную казнь после референдума
Граница Беларуси и России
Лукашенко: появление пограничной зоны — политический выпад России
ДТП, Минск, Заборского, старший инспектор отдела ГАИ РУВД Центрального района столицы Анастасия Редько, ГАИ, сбили пешехода
В Минске на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
Александр Лукашенко, большой разговор с президентом, 3 февраля, Данкверт, торговые войны, Россия, Россельхознадзор, Баумгертнер
Лукашенко пригрозил Данкверту тюрьмой

Финансы

курсы валют, нефть
Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и нефть в январе 2017-го
Национальный банк, Беларусь, расширенное заседание, Сергей Калечиц, инфляция, ставка рефинансирования, денежно-кредитная политика, правительство
Нацбанк обещает низкую инфляцию и финансовую стабильность
Чистые валютные активы Национального банка Беларуси – отрицательные
зарплата, Беларусь, декабрь 2016, средняя зарплата в Беларуси, средняя зарплата в Минске
В декабре средняя зарплата достигла 400 долларов
Обязательная продажа валютной выручки, отмена, постановление правительства №18, валютная выручка, Беларусь
Обязательную продажу валютной выручки полностью отменят

Экономика

Россия приостанавливает поставки говядины в Беларусь
Россельхознадзор
С 6 февраля 2017 года Россия приостанавливает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с...
Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Лукашенко: Независимость дороже нефти
Оптимисты в Минфине: Беларусь ждет кредит от РФ и надеется на МВФ
Белорусская нефть: найти и добыть

Политика

Кремль недоумевает: в Москве ответили на претензии Лукашенко
Кремль
Александр Лукашенко сегодня многословно и довольно откровенно говорил о белорусско-российских...
Граница на замке: пути Москвы и Минска все больше расходятся
Девиз Кремля: "Кто не с нами, тот против нас"
Российские СМИ не могут простить Лукашенко

Общество

Льготировать будем только то, что дает результат
Лукашенко
Об этом заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции с представителями СМИ 3 февраля. «Мы и так...
Сертификация техники не отменяется, но переносится
Указ Трампа усложнил выдачу виз белорусам
Что изменится в Беларуси с 1 февраля?
Государство снова поставило ИП на место

Новости компаний

Лукашенко: БелАЭС – самая дешевая
БелАЭС
Нам еще кредит нужно будет отдавать, поэтому БелАЭС — самая дешевая атомная электростанция, заявил...
«Беларусбанк» будет выдавать льготные кредиты под 11,5%
Что такое Global Executive MBA?
«Белагропромбанк» тоже будет выдавать льготные кредиты на жилье
Илон Маск придет в Беларусь?
Loading...

Спорт

Тренер минских "зубров" оштрафован и дисквалифицирован за оскорбление
хоккей, Вудкрофт, Динамо, Минск, Автомобилист, штраф, спорт
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал главного...
Минское «Динамо» крупно обыграло «Югру»
Дисквалификацию гребцов отменили, Беларусь хочет 80 тысяч долларов компенсации
СК завершил расследование громкого дела о договорных матчах
Беларусь вышла в плей-офф ЧМ по гандболу

В мире

В Конго сбит вертолет с белорусским экипажем
Конго, вертолет Ми-24, МИД Беларуси, Дмитрий Мирончик, razm.info
По неподтвержденной до сих пор официально информации, 28 января в Конго было сбито два вертолета....
Под завалами отеля в Италии находят живых
Америка против Трампа: перед инаугурацией люди вышли на улицы
Трагедия в Италии: лавиной накрыло отель с постояльцами
Яндекс.Метрика