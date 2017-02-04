БДГ Деловая газета
Александр Лукашенко сегодня многословно и довольно откровенно говорил о...
Лукашенко отметил, что России и Беларусь не смогли согласовать вопросы по...
Об этом заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции с представителями...
Финансы
Экономика
Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ,...
Политика
Александр Лукашенко сегодня многословно и довольно откровенно говорил о белорусско-российских...
Общество
Об этом заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции с представителями СМИ 3 февраля. «Мы и так...
Новости компаний
Нам еще кредит нужно будет отдавать, поэтому БелАЭС — самая дешевая атомная электростанция, заявил...
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Спорт
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал главного...
В мире
По неподтвержденной до сих пор официально информации, 28 января в Конго было сбито два вертолета....