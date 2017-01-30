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БДГ Деловая газета

Важно

Аркадий Дворкович, Россия, Беларусь, долг, газ, нефть, нефтегазовый конфликт, война, Владимир Семашко, Александр Лукашенко, ТАСС
Лукашенко и Вучич (фото пресс-службы президента Беларуси)
Умер, Александр Тиханович, Верасы, Анастасия Тиханович, Ядвига Поплавская, Беларусь, Еврофест
Александр Кнырович
ВВП Беларуси в 2017 году может упасть на 0,5-1%
Аркадий Дворкович, Россия, Беларусь, долг, газ, нефть, нефтегазовый конфликт, война, Владимир Семашко, Александр Лукашенко, ТАСС
Переговоры по газу провалены, Россия требует полмиллиарда долларов

Беларусь и Россия не сумели договориться по нефтегазовому вопросу:...

Лукашенко и Вучич (фото пресс-службы президента Беларуси)
5 главных перспектив Беларуси и Сербии

Одним из важнейших событий внешней политики прошлой недели стал визит в...

Умер, Александр Тиханович, Верасы, Анастасия Тиханович, Ядвига Поплавская, Беларусь, Еврофест
Умер Александр Тиханович

После продолжительной болезни умер Народный артист Беларуси Александр...

Новости

Александр Тиханович
Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января
Умер, Александр Тиханович, Верасы, Анастасия Тиханович, Ядвига Поплавская, Беларусь, Еврофест
Умер Александр Тиханович
Александр Лукашенко, кадровые назначения, 27 января, Валерий Малашко, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Беларусь
Кадровые выкрутасы: в Беларуси новый министр здравоохранения
Маяк Минска, Дана Молл, пикет, протест, инвестор
Жители «Маяка Минска» вышли на пикет
Василий Ворущенко, Игорь Случак, суд, Гомель, Дмитрий Козлов
Экс-милиционер наказан за оскорбление мовы

Финансы

зарплата, Беларусь, декабрь 2016, средняя зарплата в Беларуси, средняя зарплата в Минске
В декабре средняя зарплата достигла 400 долларов
Обязательная продажа валютной выручки, отмена, постановление правительства №18, валютная выручка, Беларусь
Обязательную продажу валютной выручки полностью отменят
Итоги 2016-го, международные резервные активы и ликвидность в иностранной валюте Беларусь, Украина, Польша, Грузия, Молдова
Итоги 2016-го. Достаточность резервных активов за год выросла с минусовой в плюсовую, но остается "на грани"
ЗВР
Итоги 2016-го. ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
Минфин, Министерство финансов, валютные облигации
Минфин разместил валютные облигации

Экономика

Переговоры по газу провалены, Россия требует полмиллиарда долларов
Аркадий Дворкович, Россия, Беларусь, долг, газ, нефть, нефтегазовый конфликт, война, Владимир Семашко, Александр Лукашенко, ТАСС
Беларусь и Россия не сумели договориться по нефтегазовому вопросу: переговоры зашли в тупик, долг...
Иосуб: оптимизм ЕБРР по поводу роста белорусской экономики безнадежно устарел
Беларусь сократила экспорт хлоркалия и импорт нефти
Лукашенко: Я могу завтра дать 1000$ зарплаты
Склады белорусских предприятий по-прежнему забиты

Политика

BISS: отношения Беларуси и РФ еще никогда не были настолько плохи
BISS, Россия и Беларусь, отношения, политика, нефтегазовая война, Россельхознадзор, Украина, ЕС, Китай, внешняя политика Беларуси
BISS (Белорусский институт стратегических исследований) представил тридцать пятый выпуск...
Убийство Шеремета: и снова про российский след
Минск пытается улучшить репутацию за счет ПАСЕ
Сколько в Беларуси "лишних" милиционеров?

Общество

Лукашенко о Кныровиче: Вор должен сидеть в тюрьме!
Александр Кнырович
Александр Лукашенко и КГБ объяснили причины задержания учредителя и директора ООО "СарматТермо-...
Миграционные центры начнут строить уже в этом году
БелАЭС: Литва не верит ни Минску, ни МАГАТЭ
Кочанова пообещала зарплату «по 500»
Мораторий на смертную казнь в Беларуси возможен. Но при каких условиях?

Новости компаний

Илон Маск придет в Беларусь?
Илон Маск, Беларусь, мировое метро, Hyperloop
Известный американский миллиардер, бизнесмен, изобретатель и инвестор построит «мировое метро»,...
Строительство первого «квартала без автомобилей» начато в Минске
Грузоподъемное оборудование белорусского производства
Нацагентство по туризму сняло завораживающее видео о Беларуси
velcom установил ледяную базовую станцию в честь 3G-сети
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Спорт

Минское «Динамо» крупно обыграло «Югру»
Динамо-Минск (фото пресс-службы клуба)
«Динамо-Минск» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января дома выиграло у одного...
Дисквалификацию гребцов отменили, Беларусь хочет 80 тысяч долларов компенсации
СК завершил расследование громкого дела о договорных матчах
Беларусь вышла в плей-офф ЧМ по гандболу
Беларусь и Латвия могут вместе принять ЧМ по хоккею-2021

В мире

Под завалами отеля в Италии находят живых
трагедия в Италии, лавина, Италия, отель, Риджопиано
Итальянские спасатели сообщают о том, что под завалами в отеле «Риджопиано» находят живых людей....
Америка против Трампа: перед инаугурацией люди вышли на улицы
Трагедия в Италии: лавиной накрыло отель с постояльцами
Арестован террорист, убивший в Стамбуле 39 человек
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