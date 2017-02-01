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БДГ Деловая газета

Важно

Инвестиции в Беларусь
безвизовый въезд, Беларусь, Национальный аэропорт Минск, Россия, контроль, А.Мартынов, Богдан Безпалько, Александр Тищенко, Лукашенко
Долговая яма
Инвестиции в Беларусь
Какой иностранный инвестор согласится занять место Муравьева или Кныровича?
Лукашенко своим указом...
Внешняя торговля товарами: сальдо 2016-го – минус $4,154 млрд. Это 8,7% от ВВП

В декабре поизошло сильное ухудшение результатов внешней торговли...

безвизовый въезд, Беларусь, Национальный аэропорт Минск, Россия, контроль, А.Мартынов, Богдан Безпалько, Александр Тищенко, Лукашенко
Россия хочет контролировать безвизовый въезд в Беларусь

Российские СМИ назвали введение Беларусью пятидневного безвизового режима...

Новости

Сбитый в Конго вертолет Ми-24
На борту сбитого в Конго Ми-24 были белорусы
Граница Беларуси и России
Россия вводит режим пограничной зоны на границе с Беларусью
Телеканал Белсат
МИД Польши расторг договор с "Белсатом"
Александр Лукашенко, Большой разговор с президентом, пресс-конференция, Беларусь, СМИ
Лукашенко меняет формат: вместо пресс-конференции - разговор с президентом
Гродноазот
Грузовик повредил трубопровод с аммиаком на «Гродноазоте», угрозы городу нет

Финансы

Чистые валютные активы Национального банка Беларуси – отрицательные
зарплата, Беларусь, декабрь 2016, средняя зарплата в Беларуси, средняя зарплата в Минске
В декабре средняя зарплата достигла 400 долларов
Обязательная продажа валютной выручки, отмена, постановление правительства №18, валютная выручка, Беларусь
Обязательную продажу валютной выручки полностью отменят
Итоги 2016-го, международные резервные активы и ликвидность в иностранной валюте Беларусь, Украина, Польша, Грузия, Молдова
Итоги 2016-го. Достаточность резервных активов за год выросла с минусовой в плюсовую, но остается "на грани"
ЗВР
Итоги 2016-го. ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

Экономика

Какой иностранный инвестор согласится занять место Муравьева или Кныровича?
Инвестиции в Беларусь
Лукашенко своим указом утвердил Государственную программу инновационного развития Республики...
Внешняя торговля товарами: сальдо 2016-го – минус $4,154 млрд. Это 8,7% от ВВП
Беларусь закапывает себя в долговую яму
ВВП Беларуси в 2016-м году
Иосуб: ЗВР могут исчерпаться буквально за пару лет

Политика

Россия хочет контролировать безвизовый въезд в Беларусь
безвизовый въезд, Беларусь, Национальный аэропорт Минск, Россия, контроль, А.Мартынов, Богдан Безпалько, Александр Тищенко, Лукашенко
Российские СМИ назвали введение Беларусью пятидневного безвизового режима «ударом в спину»....
Freedom House: Беларусь является несвободным государством
Наступление Лукашенко на Запад в парламентском измерении
BISS: отношения Беларуси и РФ еще никогда не были настолько плохи

Общество

Указ Трампа усложнил выдачу виз белорусам
Получить визу в США
Посольство США в Беларуси объявило об изменениях процедуры выдачи виз. Это связано с указом...
Что изменится в Беларуси с 1 февраля?
Государство снова поставило ИП на место
Муравьеву дали 11 лет. Государство заберет акции «Мотовело» и три машины
Беларусь прощается с Александром Тихановичем

Новости компаний

«Белагропромбанк» тоже будет выдавать льготные кредиты на жилье
Белгазпромбанк, льготный кредит, льготные кредиты на жилье, кредиты на строительство жилья, льготы, Беларусь
ОАО «Белагропромбанк» начинает выдачу кредитов льготных кредитов на строительство жилья. Как...
Илон Маск придет в Беларусь?
Строительство первого «квартала без автомобилей» начато в Минске
Грузоподъемное оборудование белорусского производства
Нацагентство по туризму сняло завораживающее видео о Беларуси
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Спорт

Минское «Динамо» крупно обыграло «Югру»
Динамо-Минск (фото пресс-службы клуба)
«Динамо-Минск» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января дома выиграло у одного...
Дисквалификацию гребцов отменили, Беларусь хочет 80 тысяч долларов компенсации
СК завершил расследование громкого дела о договорных матчах
Беларусь вышла в плей-офф ЧМ по гандболу
Беларусь и Латвия могут вместе принять ЧМ по хоккею-2021

В мире

В Конго сбит вертолет с белорусским экипажем
Конго, вертолет Ми-24, МИД Беларуси, Дмитрий Мирончик, razm.info
По неподтвержденной до сих пор официально информации, 28 января в Конго было сбито два вертолета....
Под завалами отеля в Италии находят живых
Америка против Трампа: перед инаугурацией люди вышли на улицы
Трагедия в Италии: лавиной накрыло отель с постояльцами
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