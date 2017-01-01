БДГ Деловая газета
В октябре-ноябре поизошло заметное ухудшение внешней торговли товарами:...
Нефтегазовая война, ухудшение отношений с Россией и улучшение с Западом,...
На Новый год синоптики обещают влажную погоду с гололедом, но она вряд ли...
Экономика
В октябре-ноябре поизошло заметное ухудшение внешней торговли товарами: экспорт упал, импорт вырос...
Политика
Нефтегазовая война, ухудшение отношений с Россией и улучшение с Западом, кризис, отсутствие реформ...
Общество
Провести диагностику "ударенного" корпуса реактора можно либо на заводе-изговителе, либо привезти и...
Новости компаний
Россельхознадзор нашел незаявленное сухое молоко в составе готовой продукции. Ведомство сообщает о...
Loading...
Спорт
В первом матче Кубка Шпенглера хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над сборной Канады со...
В мире
США вводят в отношении России новые санкции: принято решение о высылке с территории страны 35...