БДГ Деловая газета
Для белорусов, которые прилетают в Россию, вернули паспортный контроль....
В центрах содержания нелегальных мигрантов будут размещаться беженцы...
Падение реальных доходов вынудило белорусов использовать банковские...
Экономика
ВВП в $-эквиваленте, снизившийся в последние 2-3 года во всех странах Восточной Европы и СНГ из-за...
Политика
Ответные шаги Евросоюза в вопросе краткосрочных поездок без виз наступят очень нескоро, несмотря на...
Общество
Для белорусов, которые прилетают в Россию, вернули паспортный контроль. Белорусские пограничники...
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Рекорд по проведенному времени на сайте, 3-х кратный рост видеотрансляций, 50% рост пользователей...
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Спорт
МОК лишил белорусских спортсменов высоких результатов Олимпиады в Пекине. Игры 2008 года больше не...
В мире
Барак Обама покидает пост президента США. В своей прощальной речи он говорил про риски и угрозы для...