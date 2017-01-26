БДГ Деловая газета
В Минске задержан соучредитель группы компаний «Сармат-СТИ» и ...
Промышленными предприятиями Беларуси в 2016-м году произведено товаров и...
BISS (Белорусский институт стратегических исследований)...
Финансы
Экономика
Несмотря на многолетнюю борьбу белорусских властей со складскими запасами, проблема остается...
Политика
BISS (Белорусский институт стратегических исследований) представил тридцать пятый выпуск...
Общество
Глава президентской администрации Наталья Кочанова накануне провела встречу с коллективом Слуцкого...
Новости компаний
Первый «квартал без автомобилей» появится в белорусской столице. Данную концепцию реализует...
Loading...
Спорт
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение об отстранении от соревнований на один...
В мире
Итальянские спасатели сообщают о том, что под завалами в отеле «Риджопиано» находят живых людей....