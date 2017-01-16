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БДГ Деловая газета

Важно

Проверку паспортов у белорусов вернули россияне
В центрах содержания нелегальных мигрантов будут размещаться беженцы, которые пытались через Беларусь попасть на территорию ЕС
Декрет о тунеядстве
Проверку паспортов у белорусов вернули россияне
Россия вернула паспортный контроль для белорусов в аэропортах

Для белорусов, которые прилетают в Россию, вернули паспортный контроль....

В центрах содержания нелегальных мигрантов будут размещаться беженцы, которые пытались через Беларусь попасть на территорию ЕС
ЕС профинансирует строительство лагерей для "белорусских" беженцев
В центрах содержания нелегальных мигрантов будут размещаться беженцы...
Итоги 2016-го: белорусы за год вынесли с валютных вкладов $1 млрд

Падение реальных доходов вынудило белорусов использовать банковские...

Новости

Открываются новые нюансы для иностранцев, собравшихся в Беларусь по безвизу
"5 дней без визы": новые нюансы для иностранцев
Визы
Белорусам не стоит ждать скорой отмены виз в ЕС
Лукашенко в Египте
Лукашенко с официальным визитом — в Египте
БГУИР
В Минске погиб студент 4 курса БГУИР
Moody’s, обзор, СНГ, экономика, Беларусь
Прогноз Moody’s: вырастут все экономики СНГ, кроме Беларуси

Финансы

Итоги 2016-го: белорусы за год вынесли с валютных вкладов $1 млрд
Лукашенко и Греф договорились о сотрудничестве в банковской сфере до 2018 года
Лукашенко и Греф остались довольны друг другом
Валютный рынок Беларуси
Итоги 2016-го. Валютный рынок Беларуси
продажа валюты, покупка валюты, Беларусь, Нацбанк, статистика, сальдо, чистая покупка валюты, итоги 2016
Белорусы «проедают» валюту
лимит, директивное кредитование, Беларусь, Совмин
Государство сокращает директивное кредитование

Экономика

ВВП стран СНГ и Восточной Европы в долларовом эквиваленте. III квартал 2016-го года
ВВП в $-эквиваленте, снизившийся в последние 2-3 года во всех странах Восточной Европы и СНГ из-за...
Итоги 2016-го. Потребительская инфляция в Беларуси
Беларусь может подать в суд на Россельхознадзор
Плохая новость: нефти для Беларуси будет еще меньше
Динамика ВВП стран СНГ и Восточной Европы. III квартал 2016-го

Политика

Белорусам не стоит ждать скорой отмены виз в ЕС
Визы
Ответные шаги Евросоюза в вопросе краткосрочных поездок без виз наступят очень нескоро, несмотря на...
Принцип СНГ: подписываем все, а выполняем что хотим
Лукашенко: независимая Беларусь многим не по душе
Газом запахло во всех сферах отношений между Минском и Москвой

Общество

Россия вернула паспортный контроль для белорусов в аэропортах
Проверку паспортов у белорусов вернули россияне
Для белорусов, которые прилетают в Россию, вернули паспортный контроль. Белорусские пограничники...
ЕС профинансирует строительство лагерей для "белорусских" беженцев
Белорусам не стоит ждать скорой отмены виз в ЕС
Профсоюз: Нельзя унижать свой народ "декретами о тунеядстве"
С начала года Генпрокуратура возбудила восемь коррупционных дел

Новости компаний

Одноклассники подвели итоги 2016
Одноклассники
Рекорд по проведенному времени на сайте, 3-х кратный рост видеотрансляций, 50% рост пользователей...
Количество платежей с мобильных устройств выросло на 141%
Секреты выбора брокера на рынке Форекс
Юбилейный десятый Кубок «Роберт Бош» пройдет 15 января
Bosch акцентирует внимание на умных помощниках
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Спорт

Беларусь лишают результатов самой успешной Олимпиады
МОК, допинг, Беларусь, Олимпиада-2008, Пекин, Надежда Остапчук, Дарья Пчельник
МОК лишил белорусских спортсменов высоких результатов Олимпиады в Пекине. Игры 2008 года больше не...
Давид Улльстрем уходит из ХК «Динамо-Минск»
Домрачева вернулась в гонку и заняла 37 место
Лукашенко в матче с Балканами забросил 4 шайбы
«Динамо-Минск» обыграло лидера КХЛ

В мире

Обама произнес последнюю президентскую речь
Барак Обама, последняя речь, президент США, Обама, Трамп, США
Барак Обама покидает пост президента США. В своей прощальной речи он говорил про риски и угрозы для...
И снова грузовик: ИГ совершило теракт в Иерусалиме
Теракт в Стамбуле: идет охота на преступника
Почти миллион человек подали в ЕС заявки на получение убежища
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