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БДГ Деловая газета

Важно

Александр Лукашенко, указ, правила приема в ВУЗы и ССУЗы, Беларусь
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Дарья Домрачева
Плохая новость: нефти для Беларуси будет еще меньше

Россия собирается сократить поставки нефти в Беларуси. Это значит, что...

Динамика ВВП стран СНГ и Восточной Европы. III квартал 2016-го
Минусовой индекс как квартального (за III квартал 2016-го),...
Александр Лукашенко, указ, правила приема в ВУЗы и ССУЗы, Беларусь
Указ президента изменил правила приема в ВУЗы и ССУЗы

Александр Лукашенко изменил правила приема в учреждения высшего и...

Новости

Беларусь отменяет визы для жителей 80 стран
Матушка Василисса
Убийство настоятельницы Василиссы: новые подробности
Белэкспо, снос, Павел Якитович, Андрей Шорец, инвестор, ОАЭ
Стало известно, когда снесут «Белэкспо»
умер, Вадим Речкалов
Умер журналист Вадим Речкалов
Давид Улльстрем
Давид Улльстрем уходит из ХК «Динамо-Минск»

Финансы

Курсы валют, цена на нефть
Итоги 2016-го: как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена нефти в декабре и за год
ЗВР Беларуси, декабрь 2016, Национальный банк Беларуси, золотовалютные резервы Беларуси на 1 января
ЗВР Беларуси за 2016 год выросли на 750 млн долларов
ставка рефинансирования, Беларусь, снижение ставки рефинансирования, Национальный банк Беларуси, Нацбанк, инфляция, платежный баланс
НББ уверен в будущей стабильности финансовой системы Беларуси
госдолг Беларуси, внешний госдолг, 1 декабря, Минфин, внутренний госдолг, Беларусь долги
Внешний госдолг Беларуси вырос до 13,5 млрд долларов
Сколько белорусы открыли новых вкладов в ноябре

Экономика

Плохая новость: нефти для Беларуси будет еще меньше
Россия собирается сократить поставки нефти в Беларуси. Это значит, что поток валюты в белорусский...
Динамика ВВП стран СНГ и Восточной Европы. III квартал 2016-го
Топ-5 предприятий-банкротов Беларуси 2016 года
Беларусь не оставляет идеи вступить в ВТО
Чиновник не способен привлечь инвестиции в Беларусь

Политика

Газом запахло во всех сферах отношений между Минском и Москвой
Газ проник во все сферы белорусско-российских отношений
Чиновники в обеих частях союзного государства наблюдают за грядущим "апокалипсисом" белорусско-...
Литва назначила посла по БелАЭС, МИД Беларуси призвал не политизировать
3 главных политических события года Беларуси: эксперты подводят итоги
Украинские журналисты провели свое расследование убийства Шеремета

Общество

Убийство настоятельницы Василиссы: новые подробности
Матушка Василисса
Женщина, совершившая преступление, была психически нездорова. Матушка Василисса была ее крестной...
Указ президента изменил правила приема в ВУЗы и ССУЗы
Введение новшеств для агроусадеб могут отложить
Генпрокуратура взялась за столичную вертикаль
Вышла уникальная книга об истории белорусских колоколов

Новости компаний

В шорт-листе международного кинофестиваля – четыре белорусских фильма
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Определились главные претенденты на победу в Международном фестивале мобильного кино velcom...
Белорусы на Новый год поздравляли 1000 друзей в секунду в сети velcom
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Поведение цены в рамках торговой сессии
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Спорт

Давид Улльстрем уходит из ХК «Динамо-Минск»
Давид Улльстрем
ХК «Динамо-Минск» расторг контракт с Давидом Улльстремом по соглашению сторон. Информация о...
Домрачева вернулась в гонку и заняла 37 место
Лукашенко в матче с Балканами забросил 4 шайбы
«Динамо-Минск» обыграло лидера КХЛ
Минское «Динамо» сенсационно обыграло сборную Канады

В мире

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Полиция Израиля признала террористическим актом столкновение грузовика с группой военных в...
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