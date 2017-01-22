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БДГ Деловая газета

Важно

ВТО, переговоры о вступлении в ВТО, вступление в ВТО Беларуси
Итоги 2016-го, международные резервные активы и ликвидность в иностранной валюте Беларусь, Украина, Польша, Грузия, Молдова
МАГАТЭ заявляет, что Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции
тарифы, транзит нефти, МАРТ, Беларусь, постановление №6, Дружба, Нафтан, нефть, Россия, Беларусь, тарифы, Транснефть
Беларусь Россия
ВТО, переговоры о вступлении в ВТО, вступление в ВТО Беларуси
Беларусь хочет в ВТО, но переговоры могут затянуться

Представительная белорусская делегация в понедельник направится в Женеву...

Итоги 2016-го, международные резервные активы и ликвидность в иностранной валюте Беларусь, Украина, Польша, Грузия, Молдова
Итоги 2016-го. Достаточность резервных активов за год выросла с минусовой в плюсовую, но остается "на грани"

Объем заранее установленных, и уже расписанных на 2017-й год, расходов по...

МАГАТЭ заявляет, что Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции
Все угрозы учтены? БелАЭС получит ядерное топливо в конце 2018 года
Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявляет...

Новости

самоубийство, тунеядство, Осиповичи, Яскевич, Соленюк
Самоубийство в Осиповичах: следствие отрицает связь с Декретом о тунеядстве
Взрыв в гаражах в Мачулищах
Взрыв в Мачулищах: трое пострадали, разрушены 6 гаражей
Евровидение-2017, национальный отбор, Беларусь, NAVIBAND, NAVI
На Евровидение-2017 от Беларуси едет песня на мове
Конституция Беларуси
В Беларуси могут изменить Конституцию
Владимир Макей, безвизовый режим, Беларусь, Лукашенко
Беларусь продолжит расширять безвизовый режим

Финансы

Итоги 2016-го, международные резервные активы и ликвидность в иностранной валюте Беларусь, Украина, Польша, Грузия, Молдова
Итоги 2016-го. Достаточность резервных активов за год выросла с минусовой в плюсовую, но остается "на грани"
ЗВР
Итоги 2016-го. ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
Минфин, Министерство финансов, валютные облигации
Минфин разместил валютные облигации
Итоги 2016-го: белорусы за год вынесли с валютных вкладов $1 млрд
Лукашенко и Греф договорились о сотрудничестве в банковской сфере до 2018 года
Лукашенко и Греф остались довольны друг другом

Экономика

Беларусь хочет в ВТО, но переговоры могут затянуться
ВТО, переговоры о вступлении в ВТО, вступление в ВТО Беларуси
Представительная белорусская делегация в понедельник направится в Женеву для проведения переговоров...
Продлено действие повышенных тарифов на транзит нефти из РФ
Инвесторов предупреждают: землю в любой момент могут изъять
Претензиям вопреки: Беларусь хочет поставлять в РФ больше молока
Второй год падение: ВВП Беларуси за 2016 год снизился на 2,6%

Политика

Отношения Беларуси и России: «Беларусь тыкала палкой в спящего тигра и с испугу выстрелила себе в ногу»
Беларусь Россия
Динамика отношений Беларуси и России находится на самом низком уровне за последние годы, а...
МИД Литвы о БелАЭС: Беларуси есть что скрывать
Минск не намерен делиться с Москвой частью своего суверенитета?
Лукашенко в Египте: 5 главных итогов

Общество

Все угрозы учтены? БелАЭС получит ядерное топливо в конце 2018 года
МАГАТЭ заявляет, что Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции
Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявляет МАГАТЭ.   Ядерное...
Трагедия под Молодечно: Минздрав отреагировал советами
В Беларуси могут изменить Конституцию
Родительские комитеты лишили главной функции
Лагеря или центры? Что стоит за подменой понятий

Новости компаний

Стал известен победитель velcom Smartfilm
velcom Smartfilm
Белорус Кирилл Нонг выиграл Гран-при международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. 19...
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На ректорство в ЕГУ претендуют 29 человек
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Спорт

Беларусь вышла в плей-офф ЧМ по гандболу
ЧМ, по гандболу, Франция, сборная Беларуси
Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира во Франции. Уже завтра...
Беларусь и Латвия могут вместе принять ЧМ по хоккею-2021
Белорусы уступили хорватам на чемпионате мира по гандболу
Беларусь лишают результатов самой успешной Олимпиады
Давид Улльстрем уходит из ХК «Динамо-Минск»

В мире

Под завалами отеля в Италии находят живых
трагедия в Италии, лавина, Италия, отель, Риджопиано
Итальянские спасатели сообщают о том, что под завалами в отеле «Риджопиано» находят живых людей....
Америка против Трампа: перед инаугурацией люди вышли на улицы
Трагедия в Италии: лавиной накрыло отель с постояльцами
Арестован террорист, убивший в Стамбуле 39 человек
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