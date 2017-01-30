БДГ Деловая газета
Беларусь и Россия не сумели договориться по нефтегазовому вопросу:...
Одним из важнейших событий внешней политики прошлой недели стал визит в...
После продолжительной болезни умер Народный артист Беларуси Александр...
Финансы
Экономика
Беларусь и Россия не сумели договориться по нефтегазовому вопросу: переговоры зашли в тупик, долг...
Политика
BISS (Белорусский институт стратегических исследований) представил тридцать пятый выпуск...
Общество
Александр Лукашенко и КГБ объяснили причины задержания учредителя и директора ООО "СарматТермо-...
Новости компаний
Известный американский миллиардер, бизнесмен, изобретатель и инвестор построит «мировое метро»,...
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Спорт
«Динамо-Минск» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января дома выиграло у одного...
В мире
Итальянские спасатели сообщают о том, что под завалами в отеле «Риджопиано» находят живых людей....