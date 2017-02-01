БДГ Деловая газета

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Лукашенко своим указом...
В декабре поизошло сильное ухудшение результатов внешней торговли...
Российские СМИ назвали введение Беларусью пятидневного безвизового режима...
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Лукашенко своим указом утвердил Государственную программу инновационного развития Республики...
Политика
Российские СМИ назвали введение Беларусью пятидневного безвизового режима «ударом в спину»....
Общество
Посольство США в Беларуси объявило об изменениях процедуры выдачи виз. Это связано с указом...
Новости компаний
ОАО «Белагропромбанк» начинает выдачу кредитов льготных кредитов на строительство жилья. Как...
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Спорт
«Динамо-Минск» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января дома выиграло у одного...
В мире
По неподтвержденной до сих пор официально информации, 28 января в Конго было сбито два вертолета....