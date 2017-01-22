БДГ Деловая газета
Представительная белорусская делегация в понедельник направится в Женеву...
Итоги 2016-го. Достаточность резервных активов за год выросла с минусовой в плюсовую, но остается "на грани"
Объем заранее установленных, и уже расписанных на 2017-й год, расходов по...
Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявляет...
Финансы
Экономика
Представительная белорусская делегация в понедельник направится в Женеву для проведения переговоров...
Политика
Отношения Беларуси и России: «Беларусь тыкала палкой в спящего тигра и с испугу выстрелила себе в ногу»
Динамика отношений Беларуси и России находится на самом низком уровне за последние годы, а...
Общество
Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявляет МАГАТЭ. Ядерное...
Новости компаний
Белорус Кирилл Нонг выиграл Гран-при международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. 19...
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Спорт
Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира во Франции. Уже завтра...
В мире
Итальянские спасатели сообщают о том, что под завалами в отеле «Риджопиано» находят живых людей....